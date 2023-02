La amenaza de examante de Anuel AA tras su ruptura con Yailin

La aventura del cantante puertorriqueño Anuel AA con la estadounidense —con raíces colombianas— Melissa Vallecilla no es un secreto. Esto salió a la luz cuando la mujer de 28 años reveló que el padre de su hija, supuestamente, es el intérprete de ‘Adicto’. Lea aquí: Anuel AA confirma su separación de Yailin, ¿qué les pasó?

#EsNoticia El cantante @Anuel_2bleA confirma que "por cosas de la vida", ya no está con su pareja, @yailinlamsviral . 📹⬇️ pic.twitter.com/0uemwwhYjw

“Quería una fama bien cabrona a costa de una mentira. Usted compartió conmigo como 5 o 6 horas y no la volví a ver más nunca, hasta que apareció en las noticias (...) y se inventó una historia legendaria (...) cuando ya yo llevaba 8 meses con Yailin”, expresó Anuel AA en el live.

Pero la verdadera polémica se desató tras la respuesta de Melissa, quien hace unas horas dijo a través de sus historias de Instagram: “Solo un animal como vos sale a hablar mentiras así de la mamá de su hija. ¿Por qué no salís a hablar de todas las porquerías que vos has hecho? Porque ahí sí quedas bien pisoteado”.

Continuó: “Dizque no supiste mas de mí... ¿Que a mí me salió el tiro por la culata? Al que se le va a salir es a vos cuando yo salga a explicar la porquería que sos vos. (...) ¡El que está quieto se deja quieto! y vos ya me tentaste la boca”.