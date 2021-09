La famosa cantante que volvió a estar grave por secuelas del COVID-19

“La gente no sabe que lo padece y no sabe cómo tratarlo”, aseguró la intérprete, quien confesó que visitó a dos neurólogos para su tratamiento y por eso incitó a la gente a revisar su salud. (Le puede interesar: Yuri confesó que el COVID le generó alopecia)

Debido a todo lo que ha tenido que atravesar, Yuri también confesó al mismo medio que los momentos de desesperación que le han traído estas secuelas en algún momento llegó a pensar en la muerte.

“Si voy a estar viviendo así y mi calidad de vida no es bonita, llegué a pensar, señor llévame, pero después dije, tengo a mi hijo, a mi hija y esposo, no puede ser. Pero si te desesperas y si tú no estas agarrada de Dios, no sé cómo la gente que tiene esto ha podido seguir”, expresó.