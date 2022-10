La hermana de Amaia Montero rompe el silencio: ¿qué le pasa a la artista?

Hace cuatro días, Amaia Montero, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, desconcertó a sus seguidores de Instagram con una publicación ‘sin filtro’. Y no nos referimos a filtro fotográfico, después de todo la imagen se observa a blanco y negro, sino a la forma en que se dejó ver ante la opinión pública: sin maquillaje, despeinada, ojeras pronunciadas y una expresión de cansancio. Lea aquí: Amaia Montero: el drástico cambio de la exvocalista de la Oreja de Van Gogh

Esto no fue todo, si de por sí la foto resultó consternadora para su fanaticada, la descripción que acompañaba a la misma sería la cereza del pastel: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.