La indirecta de la hermana de Yeferson Cossio a Aida Victoria Merlano

“Yo de ella si no quiero hablar, pero yo veo muchas cosas que dicen por ahí y yo literalmente solo me seco de la risa. Yo he visto que ella habla cosas, pero sin importar lo que yo diga, es verdad. Dejémoslo ahí”, afirmó Cossio en su momento. Lea aquí: Video: Aida Victoria explota contra Yeferson Cossio: “Eso es lo que te arde”

Las declaraciones de Yeferson impactaron en la opinión pública y llegaron a oídos de Merlano, quien no permaneció en silencio y compartió una conversación con el creador de contenido. En dicha conversación, él presuntamente expresaba su enamoramiento y amor hacia ella.

“Todo el mundo cree que te metiste conmigo por un desliz, te arrepentiste y volviste con tu ex. Tú nunca has tenido los huevos bien puestos para reconocer que lo nuestro terminó porque así lo decidí. Soy la única mujer que no te ha perdonado porque la que me hiciste fue la única”, declaró Merlano. Lea aquí: “Tuvimos un romance fugaz”: Aida Victoria habló de Yeferson Cossio