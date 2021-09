La millonada que factura un colombiano por contenido en Kwai

¡Talento es lo que hay en Pereira! Así lo ha demostrado Juan Pablo Herrera, un joven que nació en esta ciudad hace 22 años y que encontró en Kwai un escenario para cumplir su sueño de ser creador de contenido.

Hace 5 meses subió su primer video a la plataforma, y hoy cuenta con 350 mil seguidores que se entretienen a carcajadas con el contenido que comparte todos los días.

Se hace llamar en el mundo virtual como ‘El Exótico’, porque esta palabra siempre la utilizaba en sus videos, tanto así que sus amigos e incluso la gente en la calle lo comenzó a llamar así. El talento de este pereirano salió a la luz tras un arduo trabajo, pues empezó a hacer contenido, pero no todo su talento fue expuesto de la noche a la mañana. Juan Pablo empezó a hacer contenido para redes sociales hace 5 años en sus ratos libres con un amigo, mientras estudiaba Administración de Empresas. “Todos mis amigos me decían: usted tiene una chispa única y una energía chévere, ¿por qué no lo transmite por medio de las redes?”, afirmó el creador de contenido.