‘La última’: nueva canción de Quevedo tras anunciar su retiro temporal

“Tengo tanto dinero, no sé ni pa’ qué lo quiero. Gastarlo todo, es que quiero volver a verme en cero”, rapea. “Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo y sin necesidad no puedo. Si no es por necesidad, yo no me muevo”, continúa.

Incluso se refiere con distancia, casi con desdén, a uno de sus mayores logros, el Grammy Latino a la mejor canción urbana del año que consiguió en noviembre por su colaboración con el productor argentino Gonzalo Julián Conde, Bizarrap, por la ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 52’, rebautizada por sus fieles como “Quédate”. Lea aquí: Zaider quiere que todos “vivan la vida” con su nueva canción

“Gonza, te quiero”, dice en ‘La última’,“pero el Grammy ni lo quiero. Yo canto porque me duele, no pa’ que me den un premio”.