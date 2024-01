Las razones por las que la relación de Piqué y Clara está en crisis

Desde que estallara la noticia de su relación, en octubre del 2022, el ex de Shakira y la joven catalana se convirtieron en objeto de los paparazzi y las redes, pero poco a poco sus imágenes han ido desapareciendo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, los padres de Piqué no ven con buenos ojos la relación por la diferencia de edad.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, los padres de Piqué no ven con buenos ojos la relación por la diferencia de edad.

Pero los padres de Piqué “no cantan mal las rancheras”. Según dicha fuente Montserrat Bernabeu y Joan Piqué, no ven con buenos ojos la relación entre su hijo, de 36 años y la catalana, de 24, simplemente por la diferencia de edades entre ambos. “La complicada dinámica familiar entre Gerard Piqué y Clara Chía no muestra signos de resolverse. Con historias de amores pasados, conflictos familiares y desafíos actuales, la pareja sigue enfrentando un panorama complejo cuyo desenlace solo el tiempo revelará si logran superar”, finaliza el texto. Lea aquí: Video: Siguen rumores por supuesta boda de Piqué y Clara Chía

El paparazzi Jordi Martín ya había adelantado noticias similares, asegurando que los padres de Clara Chía no toleraban a Piqué. “La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren”, explicó el colaborador de El Gordo y la Flaca (Univision), quien ha tenido sus roces con la pareja.