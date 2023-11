Video: Siguen rumores por supuesta boda de Piqué y Clara Chía

En medio de la conversación con el periodista, Piqué dijo que “no saben ni un diez por ciento” de lo que pasa en realidad, lo difícil que es no sólo afectarnos los dos, si no también nuestros dos hijos. Las declaraciones fueron contundentes y se refirió a todos los que hablan sin conocer a fondo la verdad.

“De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”.

Además dijo que aprendió a hacerse el sordo en cuanto a los chismes, y lo que los medios dicen de él, “Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mí gente que no me conoce, en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso”, aseguró Gerard y agregó que “Es importante saber qué dicen, pero no darle importancia. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero’. Lea: Manuel Medrano y Alexa presentaron un buen show

En cuanto a su vida personal, dijo que está muy feliz, tranquilo y que todo fluye muy bien.

“Tengo una noticia que va a sacudir el mundo. Me he casado con Clara...” fueron las palabras que usó Piqué para confirmar la noticia de que había contraído matrimonio con Clara Chía.