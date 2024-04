Laura de León, la cartagenera que protagoniza la novela de RCN ‘Rojo Carmesí’

Laura de León representará a la mujer costeña, una representación natural que no cae en la exageración ni en los estereotipos. Asegura que para ella, lo más significativo ha sido ser la mujer que educaron sus padres, perseverante, alegre, trabajadora: “Las costeñas somos así, llenas de alegría y no conocemos la palabra no, porque la convertimos en sí. Nuestro brillo nos ayuda a conquistar lo que nos proponemos y Juana Levy es ejemplo vivo de eso, ella luchará por llevar a ‘Rojo Carmesí’ a todos los hogares de Colombia”.