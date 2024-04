Video: Karen Sevillano quedó encerrada en el baño de La casa de los famosos

Hasta llamó a los integrantes del equipo Galáctico, pero los intentos fueron fallidos, una vez más. En el confesionario contó entre risas que llamó a Julián Trujillo y Martha Bolaños, con quienes tiene poca afinidad en el reality: “Dónde está mi equipo Galáctico... Nadie, yo no tengo grupo es de nadie”, fueron sus palabras textuales.

Sevillano fue al baño y quedó encerrada. Además de sufrir un imprevisto en el baño y no tuvo más opción que gritar para pedir ayuda. Con todas sus fuerzas, una y otra vez, pidió auxilio con la esperanza de que algún de los famosos de la casa la escuchara. Lea aquí: Tania Valencia se convirtió en la décima eliminada de La casa de los famosos

Ni sus amigos, ni enemigos. Ni los de confianza, ni de los que desconfía, nadie la escuchaba. Tras varios minutos, a lo lejos, Diana Ángel escuchó y ingresó preocupada al baño a ver que pasaba: “Yo decía, Dios mío, que no vayan a entrar mis contrincantes por esa puerta y me toque pedirles el favor de que me traigan una toalla”, recordó la famosa.