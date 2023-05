Los dos acrósticos que le dan el nombre a la nueva canción de Shakira

Shakira se valió de un recurso bastante popular y sencillo para su más reciente lanzamiento, llamado, justamente, ‘Acróstico’, en el que honra a sus dos pequeños hijos: Milán y Sasha, ¿pero te has dado cuenta en qué partes específicas están los acrósticos? ¡Te contamos! Lee aquí: Esta es la letra completa de ‘Acróstico’, canción de Shakira para sus hijos

¿Quién no hizo un acróstico para el Día de la Madre o para cualquier otra fecha especial en su infancia?

May 11 - 12:50

May 12 - 10:04

May 11 - 14:15

Milán y Sasha son, indudablemente, parte fundamental para la vida y la carrera de Shakira. La cantante ha dicho que la música ha sido su catarsis (cuando le permitió despacharse contra Gerard Piqué, su ex, por haberle sido infiel con Clara Chía) y su manera de manifestar el profundo amor que siente hacia los suyos... ‘Acróstico’ suena más a esto último.

Dato curioso sobre ‘Acróstico’: Shakira no publicaba una canción sola desde ‘Don’t Wait Up’, en 2021.

Dato curioso sobre ‘Acróstico’: Shakira no publicaba una canción sola desde ‘Don’t Wait Up’, en 2021.

Los nombres de sus hijos: Milán y Sasha

Y es que los mimos nombres de los pequeños fueron claves para la letra de esta canción, compuesta por la misma Shakira.

A continuación, las estrofas de la canción que conforman un acróstico para los hijos de la barranquillera:

Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba

Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero

Las cosas no son siempre como las soñamos

A veces corremos, pero no llegamos

Nunca dudes que aquí voy a estar Lee además: Acróstico: así suena lo nuevo de Shakira, canción dedicada a sus hijos

Estrofa para Sasha

Se nos rompió solo un plato no toda la vajilla, Y aunque no sé poner la otra mejilla

Aprender a perdonar es de sabios, que solo te salga amor de esos labios

Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran

Hay que reírse de la vida

A pesar de que duelan las heridas

Puedes disfrutar del resto de la canción con el siguiente video: