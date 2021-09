Los memes que dejó el encuentro de Epa Colombia y Álvaro Uribe

No cabe duda de que el video que subió Epa Colombia a su cuenta de Instagram en compañía del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, comiendo empanadas y hablando de su emprendimiento, causó un gran revuelo en redes sociales. (Lea aquí: [Video] Epa Colombia promociona keratinas con Álvaro Uribe)

En el video, la influencer intenta imitar al líder político al tiempo que le pide que invite a las personas a comprar sus keratinas.

Aunque la misma empresaria aclaró que no es “ni derecha ni izquierda. Sí al emprendimiento. Sí a las keratinas. No a la cocaína”, sus seguidores no lo vieron de esa forma y las críticas inundaron las redes.