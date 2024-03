Luister La Voz regresa con una nueva canción para pedir “Tiempo”

Uno de los artistas más destacados del género urbano regresa para presentar una nueva canción, con la que muchos se van a sentir identificados. Luister La Voz llega con “Tiempo”, un sencillo con el que inicia su 2024 y con el que espera seguir conquistando los corazones de los colombianos.

Este tema habla de lo difícil que puede ser cuando esas relaciones terminan pero uno de los dos aún no ha podido olvidar y pide al tiempo no correr para no recordar ese día triste en la que esa persona especial se fue. La canción fue grabada y producida en Cartagena, cuna donde nacen los sonidos característicos de la música de este artista.