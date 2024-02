Mark Ruffalo recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Ruffalo ya fue ganador del Emmy en 2020 por su papel protagónico en la miniserie I Know This Much Is True de HBO y ha sido nominado cuatro veces al Óscar. “Ruffalo es uno de los actores más buscados de Hollywood y se mueve fácilmente entre el escenario y la pantalla. Ha trabajado con directores como Ang Lee, Martin Scorsese, Michael Mann, Spike Jonze, David Fincher, Fernando Meirelles y Michel Gondry. Actualmente se puede ver a Ruffalo protagonizando Poor Things de Yorgos Lanthimos y Searchlight Pictures, por la que acaba de recibir una nominación al Óscar”, explicaron.

El actor se mostró muy emocionado con este homenaje: “Estoy muy conmovido. Estoy muy agradecido por esto (...) He estado aquí llorando”, dijo. Lea aquí: Mark Ruffalo, actor que interpreta a ´Hulk’, apoyó a Gustavo Petro