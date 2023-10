“Me les adelanté”: Silvestre cuenta por qué llamó a su nuevo álbum ‘Ta Malo’

Este álbum tiene algo en particular y es que yo lo declaré, quería cantarle al amor sin saber qué iba a grabar. Por eso le puse nombre al álbum sin tener ninguna canción, dije que se llamaría ‘Ta Malo’ y las canciones serían de amor. Parece mentira, pero la mayor parte de las canciones que me llegaron eran de amor. Es el poder de la palabra.

-¿Por qué llamar ‘Ta Malo’ a un álbum de canciones de amor?

El público siempre le colocaba ese nombre a mis álbumes. Siempre decía que todos estaban malos. Así que ganaron, me les adelanté y le puse ‘Ta malo’ para que ya no tengan más que decir. Es curioso, pero llamarlo así me hace sentir libre. Me han dicho que estoy tan seguro de lo que hice en este disco que me lancé a llamarlo ‘Ta Malo’.

-Viene de unos meses de silencio, ¿cómo ha sido ese regreso?

Ahí vamos, no sé hasta cuándo dure. Regreso con este álbum, que hace mucho tiempo deseaba hacer, pero las cosas no son cuando uno quiere, sino cuando Dios lo permita. Por un tiempo me llegaban canciones que no me convencían o el arreglo no me convencía para un álbum como ‘Ta Malo’, hasta que llegó el momento y siento que será un disco que quedará en la historia del vallenato y todos los silvestristas, y más por ser mi regreso.