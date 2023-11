Miguel Ángel Silvestre se ‘muere’ por regresar a Colombia

Trabajar con Álex de la Iglesia es un privilegio para Miguel Ángel, desde la primera temporada se evidenció lo exigente que era, “sabe muy bien lo que quiere y tiene una mente muy peculiar en su mundo y universo imaginario. Y por otro lado, es muy divertido, es como un niño pequeño que se entusiasma y se enfada a proporciones iguales”. En general es un rodaje lleno de energía.

Miguel Ángel recuerda momentos únicos al rodar 30 monedas, "como cuando Álex me colgó boca abajo en la primera temporada y me tuvo ahí no sé cuántos minutos, por lo que hace la anciana milenaria que me pone una tela de araña. Cuando trabajas para Álex, sabes que es o todo o nada, o sea, o vas con todo o no vayas porque es muy exigente.

A pesar de las exigencias y de que, por ejemplo, sean jornadas largas porque se requieren muchos planos (en el caso de Álex) “y luego tiene muchos efectos especiales y no es fácil de grabar, no es tan sencillo como cualquier conversación, pero luego ves el resultado y vale la pena”.

Miguel Ángel sabe que en América Latina y en Colombia gusta mucho este género de suspenso y terror, y a los seguidores que ya vieron la primera entrega les asegura que la segunda “es más potente, es excéntrica, extrema, con la acción, con el terror, con la sangre, con el humor. Son episodios muy poderosos. Cargados de voltaje, mucho mejor que la primera”.

Antes de la despedida recuerda que de Colombia conoce Bogotá y Cartagena, “me falta Medellín y me muero de ganas de ir”, concluyó.