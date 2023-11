“Nada me queda”: Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores

La creadora de contenido Luisa Fernanda W le confesó a sus fans que las críticas que recibió recientemente en su cuenta de Instagram por cuenta de las fotos de su outfit durante el concierto de RBD la habían afectado, por lo que decidió contarle a sus seguidores que está pasando por un proceso difícil respecto a la relación con su cuerpo.

En su publicación, Luisa recibió comentarios como “¡Nunca entendí la ropa de Luisa!”, “Pensé que la ibas a dar más en el ouffit”; y hasta llegaron a sospechar que estaba en embarazo diciendo: “Se viene la niña”.

Para calmar un poco los comentarios, la influenciadora aseguró que la razón por la cual no había usado ropa más ajustada fue porque aumentó de peso 4 kilos debido a sus últimos viajes, por lo que no se encuentra cómoda con su aspecto físico, hecho que le estaría afectando su autoestima y amor propio. Lea aquí: ¿Prefiere a un hijo más que otro? Las críticas a Luisa Fernanda W

“Nada de mi clóset me queda como antes, esa es la razón por la cual no me vieron usando un croptop y de qué últimamente ande un poco perdida de mis historias. Nunca había pasado por una situación así donde le prestara tanta atención a mi peso, espero trabajar en esto y superar este episodio de baja autoestima”, dijo Luisa en su cuenta de Instagram.