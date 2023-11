“No quise faltarle el respeto”: Ana del Castillo habla de presentación en los Grammy

Recientemente la cantante fue invitada a participar en la ceremonia de los Premios Grammy Latino en Sevilla, en los cual fue protagonista por la peculiar presentación que hizo en la categoría “Álbum de Jazz/latino”, en la que los ganadores fueron Chucho Valdés & Paquito D’Rivera (with Reunion Sextet) con la producción I Missed You Too! Lea: Video: ¡Raqui, raqui! Ana de Castillo presenta premio en los Grammy 2023

La artista no dudó en hacer alarde de su carisma y jocosidad al nombrar al ganador: “Y el ganador es... raqui, raqui, vamos a ver. Chucho Valdés y Paquito D’Rivera Whi at de yo no se qué”.

Sus palabras causaron una ola de comentarios en redes sociales y la artista comenzó a ser tendencia. Mientras a unos su presentación no causó ningún tipo de gracia, otros dijeron que esa era la esencia de la artista y lo que la caracterizaba. Lea: Ana Del Castillo se convirtió en el centro de atención de los Latin Grammy