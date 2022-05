No se habla de Bruno pero sí de Carolina Gaitán

Allí, hizo parte del partido de fútbol de las estrellas del cine y la televisión iberoamericana en contra de los exfutbolistas de la Liga española, haciendo un verdadero pase gol, que infortunadamente Juan Pablo Urrego no pudo concretar.

Pero no para ahí. Este fin de semana fue una de las estrellas que más brilló en la novena entrega de los Premios Platino al audiovisual iberoamericano, que se realizó en la ciudad de Madrid, España.

Más adelante, en la alfombra roja de estos galardones, fue una de las actrices más buscadas por los más de 250 medios de comunicación que se hicieron presentes en esta gala, quienes querían preguntarle por ‘Encanto’, pero también por ‘Malayerba’, una serie colombiana nominada a los Premios Platino, que poco a poco los espectadores se están encontrando con ella. Y claro, no solían dejarla ir sin que cantara un pedacito de ‘No se habla de bruno’.

En medio de una verdadera vorágine de entrevistas, saludos y selfies, Carolina Gaitán habló sobre el mágico momento que está viviendo y su próxima apuesta musical.

EN ENCANTO DE GAITÁN

-¿Qué ha sido para Carolina Gaitán ‘Encanto’?

‘Encanto’ ha sido una sorpresa divina. Yo lo he visto desde un lado muy místico desde el principio, y más adelante entramos al lado menos etéreo. Sé que suena muy rosa y muy personal, pero yo con mi hermano nos veíamos todas las películas de Disney de una manera increíble, con todos sus textos y vibrando demasiado con ellas, por lo que mi sueño siempre fue ese, pero era un sueño muy oculto, quizás en algún momento lo dije, y se dio de una manera muy mágica e inadvertida.

Es un regalo divino que no se quedó ahí, las sorpresas continuaron, porque de todas las canciones que se hicieron para ‘Encanto’, la que le da la vuelta al mundo es la que canta Pepa, que es mi personaje. Le puede interesar: Carolina Gaitán es viral por bailar la canción ‘No se habla de Bruno’

-¿Y en lo laboral?

El proceso laboral fue fantástico desde el principio, porque la muñeca no existía y la versión original era en inglés, por lo que todo era desde la imaginación. Los directores me decían en qué lugar estaba, si mi personaje empujaba una nube o cruzaba una puerta. Ni siquiera me enviaron el guión completo porque los niveles de confidencialidad que maneja Disney son muy altos.

-¿Muy difícil trabajar así?

Una de las reglas de oro de la actuación es definir de dónde viene y para dónde va el personaje, pero trabajando así no se puede lograr, por lo que el reto aumenta.

-¿Y el trabajo musical con Li Miranda?

También fue una cosa de locos. Me enviaba una melodía, algo de la música pero nada terminado, todo en plena construcción, por lo que se siente una cocreación muy bonita, mientras que él te dirige desde un lado muy de teatro musical.

Cuando estás grabando una canción, te suelen pedir ciertos detalles vocales muy puntuales, buscando ayudar y mejorar la interpretación de la canción. En este caso era diferente, con intenciones desde el personaje, más que desde la colocación y la afinación, lo que también lo hizo interesante.

-Un personaje que canta, ¿el trabajo ideal de Carolina Gaitán?

Yo sentía que todo cobró sentido. Todo en mi carrera ha tenido una razón de ser y ha sido para poder abordar este tipo de proyectos de alta exigencia, con este tipo de proyectos donde puedes entregar un 360 de tu trabajo y talento.

-Además de ‘Encanto’, también participó en la serie colombiana ‘Malayerba’, nominada a los Premios Platino...

Una serie que cambió los estereotipos de los personajes que yo estaba interpretando, la forma de hacerlos, así como la narrativa, incluso la producción audiovisual que fue bastante completa, detallada, con un equipo de trabajo bastante minucioso y disciplinado, pero en especial apasionado. De verdad que se sintió bastante cinematográfico.

-¿Cómo fue la noche en que se presentó en la gala de los Premios Oscar?

Aunque estás frente a grandes de la actuación y la música, junto a millones de espectadores de todo el mundo, el éxito es recordar que es algo que haces desde niña, y que debes salir a escena a darlo todo como lo hiciste en un pueblo en Caldas grabando ‘Las Hermanitas Calle’, como el público de los Oscar merecen el mismo respeto.

-¿Y su personaje?

Es una periodista que va a la verdad por encima de todo. ‘Encuentra lo que amas y deja que te mate’ era su lema. Es una mirada muy fuerte, penetrante, de una mujer que solo estaba en los ojos y el pensamiento y no la corporalidad. Un universo muy lindo de explorar.

-Lleva varios años viviendo en la ciudad de Los Ángeles, ¿Cómo ha sido ese trabajo de estar buscando una oportunidad en las grandes ligas de la industria de Hollywood, sin abandonar las producciones en América Latina?

La verdad yo últimamente no duermo (risas). La verdad que yo amo tanto esto, que poder hacerlo y robarle horitas al sueño vale la pena. Estar en los Premios Platinos genera una gran sensación y la oportunidad de compartir con gente de Iberoamérica, hace que valga la pena apostarle a proyectos como este. Lea también: Carolina Gaitán publica foto desnuda y enloquece a sus seguidores

Es querer generar un espectro más ambicioso, donde te das cuenta que todos vibramos con lo mismo y poder estar unidos en un mismo objetivo y una misma pasión, que es el contar historias, para transmitir e interpretar.

-¿Y en su propia música?

Se viene una canción que se llama ‘Bailadito’, que es una delicia. Es curioso porque yo no tenía planeado venir a España pero la canción tiene unos dejos flamencudos, entonces todo se enlaza y se presenta en algunos días.

-Hace 20 años hacía parte del reality ‘Popstar’, ¿Imaginó llegar tan lejos?

Te mentiría si te dijera que sabía lo que lograría, pero lo que sí tenía era demasiadas ganas de todo lo que está pasado y demasiados sueños, pero ha sido muy bonito sorprenderme con más de lo que pude haber soñado.