Participante de La casa de los famosos confesó que toma su propia orina

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los televidentes son las revelaciones que hizo durante su primera noche en la ‘casa alterna’ de ‘La casa de los famosos’. En una confesión sorprendente, Porras admitió que acostumbra a tomar su propia orina como parte de su rutina diaria, aunque reconoció que no siempre lo hace. Lea aquí: Así lucía la ‘Barbie costeña’ de La casa de los famosos antes de la fama

“No desayuno, pero sí me tomo mi chichi (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente. Normalmente, yo recojo mi chichi en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”, afirmó la barranquillera.