Piqué responde inesperadamente a nuevo tema de Shakira, ¿todo un circo?

Cuando pensábamos que la polémica entre Shakira y Gerard Piqué había finalizado con su canción ‘Monotonía’, junto a Ozuna, llega la barranquillera con el anuncio de su nuevo sencillo, el cual ha generado revuelo con su letra, logrando que hasta el futbolista reaccione en redes.

Aunque la canción, que es en compañía del Dj argentino Bizarrap, no ha salido, algunos apartes de su letra se han filtrado y viralizado, sobre todo una donde, evidentemente, se refiere al deportista. (¡Se filtró! Parte de la canción de Shakira y Bizarrap donde menciona a Piqué)

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es el fragmento de la letra, señalada como una indirecta para el español.