¿Por qué salió de ‘El desayuno’? Yaneth Waldman responde

Si hay algo que ha caracterizado a la carismática presentadora, Yaneth Waldman, es su espontaneidad y el no tener pelos en la lengua a la hora de contar su verdad. A principios de año, se anunció que el matutino ‘El desayuno’, en el que Waldman participaba como una de las presentadoras, no estaría más aire, sin embargo una de las salidas que más sorprendió no solo a internautas, sino a los televidentes, por lo abrupta, fue la de la bogotana. (Lea aquí: “Iván Lalinde no salió del canal por maltrato laboral”: RCN)