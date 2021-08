“Que la investiguen”, Diana Ángel a Alejandra Azcárate en Twitter

“La ley es para todos!.. que la investiguen a @LAAZCARATE y ya veremos, a lo Valerie Dominguez”, fue el primer tweet que compartió en su cuenta que suma más de 430 mil seguidores. Las reacciones no se hicieron esperar y Diana recibió comentarios a favor y en contra de su pensamiento. “Total, no por pertenecer a los medios merecen un trato diferente ante la justicia. Esperemos...”; “Mucho pataleo y explicación y el que nada debe ...... eso que escribe Diana es lo más cuerdo que he leído desde que aterrizo la avioneta en Providencia”; “Totalmente de acuerdo. El problema es que ella no tiene cargos. Por ahora está limpia... Mujer encogiendo los hombros Mientras eso pasa, es inocente. No caigamos en la lapidación inmediata, porque el emproblemado legalmente es el marido. Otro cuento es suponer que ella sabía todo”; “Yo también creo que la ley es para todos , pero también la ley de presunción de inocencia, la gente ya se está pasando con las burlas y no es por defenderla , pero hasta ahora no la han implicado , como ser humano me parece terrible como se puede llegar a destruir una persona”, fueron algunos de los que se leyeron.

Pero todo no acabó ahí, luego de las reacciones Ángel prosiguió con otro contundente tweet. “Me criaron a punta de refranes y uno de mis favoritos es:

‘El que nada debe, nada teme’. Y si no la están acusando oficialmente y no tiene que someterse a una investigación, entonces, ¿cuál es la lora?

¿’Se está especulando, se está suponiendo?”.

Por el momento Alejandra Azcárate no ha respondido ninguno de los mensajes de su colega.