Precandidatas al Reinado de la Independencia cumplieron cita con el Comité de Belleza

Desde las 7:30 de la mañana, acompañadas de sus asesores y de miembros de la comunidad que decidieron representar, fueron llegando una a una las precandidatas al Reinado de la Independencia. En la casa Surtigas, ubicada en El Cabrero fueron citadas por el Instituto de Patrimonio y Cultura, como parte de la segunda fase del proceso de inscripción: La entrevista con el comité de belleza.

El intenso calor que azota por estos días al Corralito de Piedra, no fue excusa para que las bellas mujeres, lucieran elaborados y hermosos atuendos con los que quisieron destacar sus mejores atributos para así conquistar a las cinco miembros de este exigente comité, que tuvo en común el mismo objetivo: “Encontrar una niña que represente verdaderamente las Fiestas de la Independencia, que son las fiestas de Cartagena. Que pueda trabajar por Cartagena y su barrio, pero además que sean escuchadas”, así lo manifestaron.

¿Cómo fue el proceso?

Las precandidatas de los diferentes sectores de la ciudad fueron citadas desde tempranas horas de la mañana. Pasaban de cinco en cinco y tenían una presentación en vestido de baño y luego la entrevista ante el comité, que para este 2019, estuvo integrado por: Mercedes Rosales, actora festiva, vinculada con el patrimonio y tradición, fue Señorita Bolívar del 1979; Sandra Barraza, cosmetóloga y cosmiatra; Claudia Mejía, psicóloga y coach en programación neurolingüística de la Universidad de Murcia; Claudia Navarro, Directora Escuela Taller y Adriana Correa, Directora de Promoción y Mercadeo de la Corporación de Turismo Cartagena de Indias.

“Entré muy relajada y confianza. He hecho un proceso de preparación bastante exhaustivo, simplemente hablé de mi. Los jurados fueron relajados. Me di a conocer muy calmada. Quiero estar en el Reinado de la Independencia porque mi barrio me ha dado el voto de confianza”, comenta la precandidata del barrio Las Palmeras, Laura Valentina Bonilla, quien cursa octavo semestre de Ingeniería Civil.

Algunas de las jóvenes manifestaron que si logran pasar este último filtro, estarán dispuestas a trabajar por lograr el reconocimiento que las Fiestas de la Independencia merecen. “Más allá de la belleza, esto es una herramienta para visibilizar la cultura de nuestra ciudad. La idea es que con todos estos proyectos logremos que nuestras Fiestas de la Independencia sean patrimonio histórico y cultural”, aseguró la precandidata del barrio Loma Fresca, Melisa Zurita.

¿Qué sigue?

La espera será mínima para los seguidores del Reinado de la Independencia pues mañana se darán a conocer los nombres de las candidatas oficiales escogidas para participar en el certamen más importante de la ciudad y de inmediato desde los barrios se gestarán todo tipo de iniciativas para apoyar a sus reinas.