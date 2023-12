‘Rigo’ entre los programas más vistos en Colombia

La serie de RCN, basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán y protagonizada por el paisa Juan Pablo Urrego, desde su estreno ha tenido muy buena recepción y comentarios por parte de los televidentes y casi que cada noche es tendencia en las redes sociales, pero paradójicamente no ha podido vencer en rating a su enfrentado en Caracol. Lea aquí: Video: La cantaleta de Michelle Durango a Rigo por amorío en la novela

Rigo sigue repuntando en las mediciones de rating, pero aún no llega a la cabeza del lote del top de los programas más vistos en Colombia.

Comenzó compitiendo con el concurso musical Yo me llamo, programa que mientras estuvo al aire no solo superó a Rigo, sino que era lo más visto por los televidentes colombianos. Se esperaba que con el final del programa que tenía como jurados a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno, la serie sobre el ciclista repuntara y llegará al top, pero no fue así.