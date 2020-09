Ronald Cartagena une su voz a la leyenda, Jose Alberto, El Canario

Ronald se muestra complacido de tener la oportunidad de cantar al lado de una leyenda como lo es ‘El canario’ a quien siempre ha admirado. “Con el Canario ya nos conocíamos anteriormente y habíamos compartido debido a una amistad de muchos años que él tiene con mi esposa, y en una de esas charlas le comenté que algún día yo quería hacer algo con él. Cuando le envié la maqueta de lo que estábamos haciendo, no dudó en aceptar la invitación”, manifiesta el cartagenero.

¡Con tremenda nómina!

“Este tema ha sido de gran bendición pues conté con la dicha de invitar a grandes músicos y excelentes personas que cuando les comenté la idea que tenía todos me dijeron que sí. Cada uno lo hizo desde sus ciudades y en sus estudios personales. Gracias a la tecnología se puede hacer de esta forma sin necesidad de moverse de sus casas, por ejemplo Carlos Huertas, arreglista, vive en Bogotá; Juanito, conguero del Grupo Niche, en Cali; Diego Camacho, El timbal de Niche, en Miami; Juan Carlos García, con el bajo en Bogotá, Pelusa en el piano, en Cali; Alex Pérez, en el piano en Singapur; El Canario en Miami. En los coros Juan Carlos Acosta, Mauricio Daltaire y yo, grabamos en Bogotá dando como resultado esta bonita y muy profesional producción”, asegura Ronald Cartagena, un artista que siempre ha amado la música, desde que estaba en el colegio, donde tuvo la oportunidad de estar en su primera orquesta. “Empecé en una orquesta que armamos en el colegio Inem de Cartagena que se llamaba La Orquesta D’ Oro. Luego pasé una que se llamaba Kubaney, y de ahí di el salto profesional cuando me convocó mi primo Nando Pérez para ser parte de su orquesta. Cuando terminé el colegio y me fui a Bogotá a estudiar música en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, allí fui parte de la orquesta de Cesar Mora “Maria Canela”, también estuve en Los Alfa 8 , Los hijos del Caribe, La Solución Orquesta , entre otras y también acompañe algunos artistas internacionales como Andy Montañéz, Cheo Feliciano, Rey Ruiz y otros más”, son algunos datos que Ronald nos revela sobre su amplia trayectoria musical.

