Ryan Castro aceptó la invitación de Ludmilla para su nueva producción musical

El sencillo, que no abandona las influencias de su país identificables, incluye “las habilidades versátiles de Ryan Castro en el rap”, como señala un comunicado difundido hoy. Lea aquí: Ryan Castro sufrió accidente en lujosa camioneta en Medellín

La cantante, además, se apresta a dar comienzo en mayo próximo a su gira ‘Ludmilla in the house’. Lea aquí: Ryan Castro abandonó, con lágrimas en los ojos, el diamante de ‘Yo me llamo’

Con 31 millones de seguidores en Instagram, la cantante ya ha colaborado en el pasado con artistas como Snoop Dogg, Sean Paul y Mr. Vegas.