¿Se copió? Shakira ahora es acusada de plagio en su canción ‘El jefe’

La célebre cantante Shakira ha capturado nuevamente la atención del público con su reciente éxito ‘El jefe’, que ha seguido la estela de triunfo de sus anteriores sencillos. Sin embargo, esta nueva canción también ha generado controversia, similar a sus colaboraciones anteriores con artistas como Bizarrap y Karol G.

Una línea en particular de la canción ha suscitado comentarios, en la que parece hacer referencia al padre de Gerard Piqué, pareja de la cantante: “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”. Lea: ¡Acusada! Shakira deberá enfrentar a la Fiscalía española por defraude

Pero la polémica no se detiene en la letra; el videoclip de ‘El jefe’ ha causado revuelo, específicamente por uno de los bailes de Shakira. Miriam Saavedra, conocida por su victoria en ‘Gran Hermano VIP 6’, ha declarado en el programa ‘Fiesta’ de Telecinco que Shakira ha imitado su característico ‘baile del gusano’. Saavedra afirma: “Me disgusta un poco porque se ha copiado de mis pasos, me tiene que dar una indemnización”.