“Se nos salió de las manos”: Alina Lozano terminó su relación con Jim

Jim relató que todo sucedió cuando Alina viajó a Cali y él se quedó en Bogotá. En ese momento al creador de contenidos le salió un trabajo con una diseñadora en Barichara, no le vio ningún problema y se fue para Santander con un grupo de modelos.

“Entre las modelos que estaban en ese grupo de trabajo estaba mi exnovia Nicol. Estando allá, me llevé una gran sorpresa, porque el desfile era de vestidos de novia y trajes para novios, yo estuve realizando muchos vídeos esos días, porque me sentí feliz al verme vestido de novio, ya que era como me lo imaginaba para casarme con Alina, en unos meses voy a tener mi propio traje y me voy a estar casando, fue muy mágico todo ese proceso”, contó. Lea: Esta sería la fecha del matrimonio de Jim Velásquez y Alina Lozano