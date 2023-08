¿Se refiere a Jessi Uribe? El polémico mensaje de Paola Jara en concierto

“Les voy a aclarar una cosa: a nadie le quitan nada. Uno tiene que estar por amor, no por compromiso, ni por agradecimiento, ni por nada (...) Tenemos que estar en una relación porque nos amamos y porque hay amor y porque nos entendemos. Cuando eso ya no pase, no tenemos por qué estar ahí”, indica la artista a todos los asistentes.

Ante lo dicho por la artista, se vieron diferentes reacciones, especialmente por lo sucedido entre ella, Uribe y Sandra Barrios. “Ella justificando su puter...”, “Siempre serás la moza de Colombia. La reconocen más por ser la moza que por cantar”, “Si es bueno que los hombres se vayan si ya no son felices pero que tú le dijeras Sandrita yo te lo cuido mientras se lo gusaneaba es si no tiene justificación”, “Es verdad a nadie le quitan nada, pero la mentira, la infidelidad y la burla no tiene justificación”, “Ellas siempre tienen que justificar las cagadas que hacen para no sentir tanto remordimiento”. Lea: “¡Atrevidos!”, críticas a Jessi Uribe por video íntimo junto a su esposa

Cabe mencionar, que días atrás la cantante se mostró muy emocionada, por cuenta de una noticia muy emotiva, y que tiene que ver con la llegada de un nuevo integrante a su familia. Aunque no fue por parte de ella, sino por quien sería una amiga cercana tanto de su pareja, el cantante Jessi Uribe, como de ella misma, los seguidores de la artista también compartieron su alegría.