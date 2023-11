Shakira usó millonario pantalón en sorpresa a Carlos Vives: esto cuesta

Recientemente, ha estado bajo los ojos del mundo entero por su polémica y mediática separación con el exfutbolista y empresario catalán Gerard Piqué. Además, de su compendio de canciones en las que habla de las diferentes etapas que ha vivido durante este duro proceso. No obstante, la cantante, radicada en Miami, Estados Unidos, se ha visto más cercana a su familia, disfrutando de eventos sociales y deportivos y más activa en sus redes sociales. Lea aquí: Shakira le cambia la letra a la canción ‘La bicicleta’ durante un concierto

El fin de semana pasado, compartió desde su cuenta oficial de Instagram un ‘en vivo’ donde se preparaba para sorprender a su querido amigo Carlos Vives durante uno de sus conciertos en Miami, quien se encuentra celebrando sus 30 años de carrera musical. Shakira, con 46 años de edad, saltó al escenario para interpretar el exitoso tema ‘La bicicleta’. Su actuación en vivo no solo emocionó al público, sino que puso a más de uno a bailar al ritmo de la música.

Por otro lado, de lo que más llamó la atención en las redes sociales y que es viral fue la modificación de Shakira en la letra de la canción. Para evitar mencionar el nombre de su ex, Gerard Piqué, omitió la frase: “que si a Piqué, tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”, transformándola a: “que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona después no querrá irse pa’ Barcelona”. Lea aquí: Esta sería la razón por la que Shakira “odia” a la española Rosalía