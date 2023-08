¿Sí es Luis Miguel? Siguen dudas por supuesto ‘doble’ del cantante mexicano

Luis Miguel, el astro mexicano, llegó a la Argentina el 1 de agosto para comenzar su Tour 2023, que amplió incluso hasta 2024 por su éxito en boletería. En aquel país ya ha tenido tres exitosas presentaciones de las 10 que dará y que la gente ha disfrutado. Sin embargo, también han desatado rumores y teorías: ¿es realmente Luis Miguel el que se está presentando en el escenario? Lea: Cambio físico de Luis Miguel desata una ola de memes: míralos aquí

El periodista Luis Ventura, en su programa Secretos Verdaderos por América, enfatizó que no era él. "El día del estreno no era él. No era él", aseguró. Esto lo acompañó de una comparación física del cantante que subió al escenario en la noche del debut de la gira con un retrato hecho por los paparazzis en su última aparición pública.