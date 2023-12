¡Sin sus hijos! Brad Pitt cumple 60 años en medio de dramático divorcio

Con 24 años le llega la oportunidad de integrar el reparto de la serie ‘Dallas’ (1987), que haría que su nombre empezara a sonar entre el público y acabara dando el salto con ‘Thelma & Louise” (1991). Lea aquí: El lujoso regalo que Brad Pitt le dio a Jennifer Aniston antes de separarse

Su desempeño en este filme de Ridley Scott le permitió trabajar con Robert Redford en ‘A River Runs Through It’ (1992) y hacer la recordada ‘Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles’ en 1994.