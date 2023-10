Tito Nieves: “El mundo pide más salsa, hay que impulsar a los jóvenes”

El próximo año cumplo 66 años y no me siento viejo, pero mis colegas son mayores que yo, que gozan de muy buena salud, pero no estamos jóvenes y en eso hay que ser claros”.

Tito Nieves

“Para mí cantar no es trabajar. El verdadero trabajo son los traslados, los hoteles, los viajes y la preparación, pero no el cantar. Cuando yo me subo a la tarima me siento como un rey al ver y sentir que miles de fanáticos cantan ‘Fabricando fantasías’. No saben lo que siento cuando escucho eso, entonces cómo pensar en el retiro, porque lo que yo hago, no sé cómo lo hago, porque yo nunca he tomado una clase de canto, no sé leer música, esto me lo dio Dios”, finalizó Tito Nieves.