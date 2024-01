Verónica Orozco habla sobre el reto de interpretar a Arelys Henao

El reto no era sencillo para quien tuviera el talento y el valor de asumir un personaje que ya otra actriz ha llevado al éxito y el reconocimiento. Sin embargo, no es de extrañar que la elegida fue Verónica Orozco, una actriz de larga trayectoria y que tiene el plus de la interpretación musical, lo cual es vital para este personaje.

-¿Le gusta este tipo de música, del género popular?

Siempre he sido muy fans de la música popular, de la música ranchera. Mi ídolo de todos los tiempos siempre ha sido Juan Gabriel, lo considero mi gran amor musical, siempre he tenido este tipo de música muy presente a lo largo de mi vida, por lo que para mí esto es todo un regalo el poder cantar y actuar.

-¿Ya había tenido la oportunidad de poder cantar este tipo de música popular?

No había tenido la oportunidad. Siempre había interpretado música pop, muchas baladas y otras cosas, pero acercarme a este espíritu popular, a lo que significa toda esta música me fascina.

-¿Cómo fue acercarse al personaje de Arelys Henao narrando una etapa nueva en su carrera musical?

Se narra otro momento de la carrera artística de Arelys Henao, lo que me permitía abstraerme un poco de lo que se vio en la primera temporada, porque esta es otra etapa en la vida de la artista, en la cual ella ya es toda una diva, una mujer muy conocida y con una carrera bastante consolidada, que quizás dejó esos primeros temores, como los que tenemos desde la infancia, pero también esos dolores que muchas veces cargamos por años.

Pero pese a todo eso, ella sigue, es como un camión sin frenos, nadie la para, por lo que es muy bonito entrar en la esencia de una artista, pero también de una persona tan poderosa, tan fuerte, que tiene una voz tan importante para las mujeres, que les transmite la energía para demostrarles que pueden con todo.

Donde demuestra que siempre hay el riesgo de caerse y llorar, pero lo importante es saber levantarse. Lo mejor de Arelys es su discurso con las mujeres, muy genuino y muy bonito.

-¿La fama llega a pesar?

Es verdad, y llega a pesarle la fama, sobretodo por los cortos tiempos que empieza a tener para la familia, lo que aqueja demasiado a los artistas, porque detrás de una gran carrera, de un gran éxito, no se sabe qué pueda estar ocurriendo en la casa, dónde se encuentra tu corazón y dónde se encuentran las cosas importantes de la vida, como las personas que tu te conectas en tu diario vivir.

Es una serie que habla mucho del momento en que Arelys se baja del escenario y empieza a vivir, el detrás de la fama.

-¿Cómo conecta Verónica el narrar la vida de una artista, con su propia historia?

Pienso en este momento en esa esencia de niña, porque yo siempre compuse canciones desde chiquita, y volver a ver esa historia de una mujer que cree en sus letras, que cree en las canciones que está haciendo, pese a la gran cantidad de personas que le dicen que no, ella sigue aferrada a su creencia y a su pasión por lo que quiere hacer.

Me he conectado con esa pasión de querer volver a cantar y poder hacer mis letras y mis canciones. Es importante volver a hacerlo. No hay que dejar nunca que alguien ensombrezca esa pasión, esa necesidad de vida con la que uno nació.

-¿Verónica Orozco vuelve a la música?

En este momento estoy armando mi propio show musical solita. Lo que hice fue tomar las canciones que han marcado mi vida, las que he cantado siempre, que me mueven y me conectan con mucha gente, y las quiero celebrar en un escenario el próximo año.

Empezamos a montarlo desde hace tres meses y ya hacemos un ensamble general y estamos afinando detalles con la banda, la parte visual. Ha sido un goce total, es mi propia fiesta en el escenario.

-¿Qué enseñanza le deja haber interpretado a Arelys Henao en la serie?

Es no mirar atrás, en no quedarse en los tantos no que recibes en la vida y más en una carrera como esta, o en dejarse caer por una crítica, o en el miedo, muchas veces pensamos que ya no es tiempo de hacer ciertas cosas que queremos hacer, y eso nos limita.