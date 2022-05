Video: Aída Merlano retira apoyo a líder del Chocó y explica por qué

May 11 - 15:56

May 11 - 16:06

May 11 - 16:40

Aída comenzó diciendo que “estaba pensando si hacer esto público, pero no sabía si el día de mañana se desencadene algo más grave”. Recordó cuando llevó a vivir a su casa a Cristian (el líder chocoano) y se hizo el compromiso voluntario de pagarle la universidad. Además, comentó entre lágrimas la razón por la que se les dejó de ver juntos: “Muchas personas vinieron a decirme que él estaba diciendo que lo ayudé por rating y que lo mandé para la m... (...) Lo que me dijeron es que él sabía muchas cosas de mí y cuando quisiera hacerse famoso podía salir a contarlas”. Aída aseguró que el joven había vociferado, incluso, que tuvo sexo con ella y lo desmintió. Lea: Aída Victoria Merlano: “Me han dado hasta con el balde del trapero”

A pesar del conflicto que tiene con Cristian Córdoba, reitera que no dejará de apoyar a la fundación, pues “su problema es con Cristian, no con los demás chicos de la fundación (...) A partir de hoy le quito mi apoyo económico a él”. Además, aclaró que hizo pública la situación porque quiere “evitar que esta persona venga a difamarla y hablar cosas que no son ciertas” que, incluso, podrían llevarla a tener problemas legales.