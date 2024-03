Video: Aída Victoria habló tras aumento de condena: “Vamos a dar la pelea”

El Tribunal Superior de Bogotá condenó a la influencer Aída Victoria Merlano, por haber ayudado en la ejecución de la fuga de su madre, la excongresista Aída Merlano. Y aunque la Fiscalía compartió una publicación en la que establece que se ordenó la captura inmediata de la creadora de contenido, la creadora de contenido aseguró en sus redes sociales que no era cierto.

“El juez en primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y eso la Fiscalía no lo apeló”, contó. Lea aquí: Las duras palabras de Aída Victoria Merlano antes de ser condenada