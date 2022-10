Video: el beso de Aída Victoria con un streamer que enloqueció las redes

“Yo te puedo dar cosas que ningún hombre te puede dar, y no estoy hablando de lo material, te puedo dar sueños, metas e ilusiones porque yo estoy lleno de eso, yo tengo ganas de hacer muchas cosas grandes. Entonces, si tú llegas y conoces a un pelado como yo, tú te vas a inspirar y te vas a motivar. ¿Cómo no te vas a enamorar o a darte la oportunidad por lo que diga la gente? ¿Estoy bien o no?”, preguntó Westcol a la creadora de contenido.

Aída Victoria ya ha dicho en varias ocasiones que no le da importancia a los comentarios de la gente respecto a sus cambios de pareja, pues considera que “no hay que guardarle luto a nadie”, pero los cibernautas no perdonan ni olvidan, es por esto que cada vez que aparece un nuevo amor en la vida de la influencer se vuelve tendencia.

De inmediato, la barranquillera lo mira a los ojos y con voz susurrada le contestó: “Sí, estás bien”. Además, la influenciadora no dudó en asegurar que el joven la hace feliz y que incluso comparten ideales y muchos otros aspectos entre sí.

“A mí me gusta mucho hablar contigo y pasar tiempo contigo, en verdad que sí, es como si tú me aterrizaras y me recordaras quién soy yo. Yo me reflejo mucho en ti, porque nos parecemos un montón, entonces a veces pasa eso, que tú me recuerdas mucho de qué me pierdo”, fueron las palabras de Aida Victoria Merlano.