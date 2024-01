Video: la cantante chilena que se decepcionó de Juanes por una propuesta

Karen Paola, reconocida cantante chilena, reveló que tuvo una experiencia no muy memorable cuando conoció a Juanes durante la Teletón de 2004. Según las declaraciones de la cantante, Juanes le hizo una propuesta que para ella estuvo fuera de lugar y aunque no recuerda lo que le dijo, se lo hizo saber.

No obstante, en esta ocasión el paisa se encuentra en el ojo del huracán por las declaraciones que dio la cantante Karen Paola en contra del colombiano.

La chilena estuvo en el reality show conocido como ‘La Cabaña’ y en una dinámica con los compañeros, se despachó contra Juanes por un incómodo e irrespetuoso momento que vivió en la Teletón de 2004, cuando los cantantes compartieron escenario.

De acuerdo con Karen Paola, se conocieron cuando ella tenía 19 años. Primeramente, se saludaron y hablaron sobre sus carreras musicales, y ella le mostró su admiración, puesto que Juanes ya tenía una carrera conocida en el mundo. No obstante, momentos después, justo antes de que ella saliera al escenario, una persona del equipo del colombiano llegó para decirle que el artista la invitaba a cenar luego del evento. Propuesta que a la chilena no le cayó muy bien.

“No sé qué le dije, pero no le tengo que haber dicho cosas muy bonitas [...] Lo que sí sé qué le dije fue: ‘Yo estoy pololeando, me parece horrible’. Me sentí muy mal (...) Yo lo admiraba como artista, pero me mató. Yo me acuerdo como salirme de mí y decirle: ¡Yo no soy una puta! Me molestó bastante y me sentí muy mal y, después de eso, yo me tenía que subir al escenario a cantar”, aseguró Karen Paola.