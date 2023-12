¿Por qué Juanes y Shakira no han realizado una colaboración musical?

El cantante aseguró que no se ha dado el espacio ni el tiempo, y desmintió rumores de enemistad.

“Yo creo que las colaboraciones tienen mucho que ver con la energía y la química que uno siente. Por ejemplo, en este nuevo álbum trabajé con Mabiland, que es una chica de Colombia, del Pacífico colombiano y que lleva pocos años en la industria, pero yo quería trabajar con ella. No era algo que estuviera planeado desde hace mucho tiempo, pero llegó y se dio y esa es la forma como yo siento que debe pasar”, afirmó Juanes.

Para Juanes las colaboraciones o proyectos musicales con otros artistas se tienen que dar de manera natural y fluida, por lo que su agenda, al igual que la de Shakira, no les ha permitido coincidir para regalarle a los colombianos y al mundo un producto fuera de serie.

“Yo creo que es que no se ha dado ni la canción, ni el momento, la verdad que no. Si en algún momento se da natural y es, pues, chévere, pero y si no también, no pasa nada”, concluyó el cantante.