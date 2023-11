Shakira quiere que su gira musical 2024 sea la más grande de su carrera

Asimismo, comentó que está trabajando para que la boletería estuviera entre las más económicas del mercado para que los seguidores puedan asistir sin la preocupación monetaria.

“Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, reafirmó, dando luz verde a quienes esperan este lanzamiento.