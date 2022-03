Video: la famosa Cyndi Lauper está en Cartagena

La famosa cantante Cyndi Lauper se encuentra desde hace varios día en Cartagena, al parecer, disfrutando de unas vacaciones y ha sido vista en diferentes lugares de la ciudad.

La artista es reconocida por varios éxitos de la década de los 80 como ‘Time After Time’, ‘She Bob’, ‘Money Change Everything’, ‘Girls Just Want To Have Fun’ y ‘We Are The World’, en la que cantó junto a Michael Jackson. Lea aquí: Cepeda y Fonseca presentan su show “Compadres” para ver en casa

Lauper también incursionó en el mundo de la actuación y estuvo en producciones como ‘Los Oportunistas’, ‘La Vida con Mikey’, estuvo en la grabación del concierto en vivo del álbum ‘The Wall’, de la banda ‘Pink Floyd’ . También participó en ‘Plaza Sésamo’, un programa para niños.



¿A qué vino?

Cartagena sigue siendo el escenario preferido para las llamadas bodas de destino y en esa tendencia tuvo lugar este fin de semana el enlace de una pareja extranjera en cuyos invitados se encontraba la exitosa cantante Cyndi Lauper, quien estuvo participando de cada uno de los eventos programados en días previos y quedó maravillada con la ciudad.