Video: Las traiciones de Martha Isabel Bolaños en los realities de televisión

Martha Isabel Bolaños es una de las participantes de La casa de los famosos más polémicas e integrante del Team Galáctico, que estuvo sancionado por El Jefe por hacer complot contra un participante.

“Les tengo que dar una noticia y no es buena; Mafe, Isabella, Martha y Julián, ustedes utilizaron códigos para ponerse de acuerdo para votar por uno de sus compañeros. Ustedes escribieron las iniciales de esa persona por la que querían votar en el sofá. Por esa razón, chicos, ‘El Jefe’ ha tomado una decisión: los votos de ustedes cuatro quedan anulados (...) les quiero aclarar algo, y es que los votos que fueron anulados no entran al conteo para conocer al nominado de esta noche, pero eso no afectó la votación, porque la persona que ustedes eligieron no tiene la mayoría de votos”, dijo Cristina Hurtado, conductora del programa. Lea aquí: Video: Miguel Melfi y Martha Isabel se dieron un beso en la boca

Martha, al escuchar la sanción, saltó a su defensa y dijo que ella no había sido parte del complot. Además, que no iba a aceptar algo que ella no había hecho: “Yo sí tengo que decir que yo no hice eso, doy mi palabra, no hice eso. No sé mis compañeros, estoy con ellos y acepto el castigo, pero personalmente tengo que dejar mi nombre limpio y yo no hice eso, lo juro... doy mi palabra de honor que yo no escribí las iniciales de nadie en el sofá, lo juro”.

Cristina no dejo que Martha siguiera con su reclamo y le aseguró que en la casa hay más de 50 cámaras que los graban las 24/7. Por lo que, si El Jefe toma una decisión es porque tiene pruebas suficientes. La actriz caleña siguió en su defensa y le atribuyó la culpa a su amiga Isabella Santiago, que ha sido leal a ella. Lea aquí: ¿En La casa de los famosos consumen marihuana? Este sería el cuarto secreto