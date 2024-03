Video: Milan, hijo de Shakira, debutó como baterista de rock en Miami

Milan, el hijo mayor de Shakira y Gerard Piqué, a sus 11 años de edad, debutó como baterista de una banda de rock en la que derrochó su talento que heredó de la cantante colombiana. Los videos de la presentación del menor se viralizaron en las plataformas digitales. El concierto tuvo lugar en Hard Rock Café de Miami, Estados Unidos.

La artista internacional y orgullo de nuestro país, acompañó a su hijo y hasta lágrimas derramó durante la presentación. La banda demostró su pasión musical y cautivó a los asistentes. No obstante, Milan robó la atención de todo el mundo, no solo con su actuación sino con su particular look. Lea aquí: Revelan cuánto cobra Shakira por un show privado: ¡A ahorrar se dijo!