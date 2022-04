Diana Agámez gana premio de poesía en Italia

Diana ha trabajado como educadora en un Centro de Agregación Juvenil, en el marco de un proyecto de inclusión social, frecuentado por adolescentes inmigrantes; y actualmente trabaja en la Escuela de Artes “MaTeMu – CIES Onlus” desarrollando actividades y proyectos educativo – artísticos cuyo objetivo es contribuir a la inclusión social de adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad; conduce también el taller de lengua española y literatura ‘Palabras sueltas’ en la Cárcel de Rebibbia; y ha trabajado también en Italia impartiendo clases de español a gentes de diversas nacionalidades. Tiene inédito un poemario ‘De tripas corazón’, que alude la impiedad de la condición humana, el amor, la ternura y la muerte, la violencia contemporánea, el desarraigo y la batalla de la soledad entre las fronteras.

Una narradora

En su texto ‘Arroz con mango’, Diana Agámez nos sorprende su lenguaje poseído por la gracia de lo cotidiano. En su poética y narrativa hay imágenes inusitadas:

“El día de los mangos me fui para el monte. En mi casa no había espacio para llorar. La intimidad del llanto también se nos la estaban llevando. Nuestros cuerpos se fueron amontonando en la sala, los tres cuartos, la cocina y el baño. Toda la familia, que había comenzado a emigrar como los pájaros, se había reunido en mi casa para de allí salir volando a Colombia, Perú o Chile. La casa se fue quedando pequeña y nos apretaba alrededor del cuerpo. Mi lugar sagrado, mi casa, mi cocina con mis gabinetes color verde agua y su música perenne se me estaba pareciendo a una camisa de fuerza. Así que por eso, ese día de los mangos, me fui para el monte, para desvestirme de todo lo que me apretaba, incluso de mi propio llanto”.