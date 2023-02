Galería: Los 10 peores terremotos en los últimos 100 años del mundo

El condado de Haiyuan, en la norteña provincia china de Ningxia, sufrió un terremoto de magnitud 8,3 el 16 de diciembre de 1920. Tres años después, todavía se sentían fuertes réplicas. El movimiento fue responsable de la muerte de 235 mil personas. Eso, al comienzo: muchas otras murieron más tarde, cuando no pudieron soportar las duras condiciones del invierno.

El terremoto de magnitud 8,8 que azotó a la costa central de Chile el 27 de febrero de 2010 está también entre los más potentes del siglo. No causó tantas muertes como el tsunami posterior, que barrió con varias localidades costeras, elevando la cifra de víctimas hasta las 530. El movimiento también dañó el puerto de Talcahuano y provocó pérdidas millonarias a pesqueras y a la industria local.

Al país más pobre de América no le va bien con los desastres naturales: a los huracanes se suman terremotos y epidemias. Si bien el sismo del 12 de enero de 2010 no fue tan fuerte (7 en la escala de Richter), sí fue devastador: destruyó numerosos edificios, causó pérdidas millonarias y mató a 200 mil personas. Un golpe del que Haití aún no se repone. [Publicado en 2017, actualizado el 7.02.2023)

9. Japón (2011) El más duro de todos