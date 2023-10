5 personas resultaron heridas por tiroteo en un campus universitario

Las cinco víctimas, cuatro varones y una mujer, tenían entre 18 y 22 años, según el comisario de policía, Richard Worley. Sus vidas no corrían peligro, explicó Worley en una conferencia de prensa el miércoles de madrugada.

Cuatro de las víctimas eran alumnos de la universidad, indicó el jefe de policía del centro, Lance Hatcher. No se anunciaron detenciones y la policía no dio información sobre un sospechoso o sospechosos. Worley dijo que los investigadores no sabían cuántos tiradores habían participado en el suceso.

El suceso ocurrió en una semana llena de actividades antes que la escuela acoja un juego en su cancha el sábado, y poco después de la coronación de Mister & Miss Morgan State en el Centro Murphy de Bellas Artes, cuando los alumnos se dirigían a un baile.