Afganas protestan a puerta cerrada contra el veto a la educación superior

Como los medios de comunicación y la gente fueron testigos de que las fuerzas de seguridad talibanes dispersaron violentamente la protesta anterior, decidimos unirnos en un lugar cercano y alzar nuestra voz (...) con respecto a las decisiones ilógicas y no islámicas de los talibanes”.

Manifestante a EFE.

Las restricciones van desde la segregación por sexos en lugares públicos, la imposición del burka o la obligación de ir acompañadas por un familiar masculino en trayectos largos. Lea: ONU condena ley que prohíbe a mujeres afganas asistir a la universidad

La última de estas decisiones fue adoptada el pasado fin de semana, cuando prohibieron que las mujeres trabajasen en las organizaciones no gubernamentales, por considerar que no están cumpliendo con las leyes islámicas al no usar velo, un anuncio que conllevó la retirada del país de varias ONG como forma de protesta.