Afganistán: venden sus órganos y drogan a sus hijos para “engañar” el hambre

Pero cuando los integrantes de este movimiento político-religioso tomaron el mando, sin que el nuevo gobierno de facto fuera reconocido internacionalmente, los fondos extranjeros que llegaban a Afganistán se congelaron, provocando un colapso económico del que muchos no se han podido recuperar hasta el sol de hoy. Lea aquí: ¿Quiénes son los talibanes? Los nuevos dueños del poder en Afganistán

“No tenía salida. Había oído que se podía vender un riñón en un hospital local. Fui allí y les dije que quería hacerlo. Unas semanas más tarde me llamaron por teléfono para pedirme que fuera al hospital”, indicó el joven de unos 20 años.

Y añadió: “Me hicieron algunas pruebas y luego me inyectaron algo que me dejó inconsciente. Sentí miedo, pero no tenía otra opción”.

Ammar, el nombre con el que el medio oculta su identidad, recibió unos 270.000 afganos (3.100 dólares americanos) y la mayor parte la destinó a pagar el dinero que prestó con el fin de comprar comida para su familia.