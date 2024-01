Biden asegura que no permitirá que Trump “nos desvíe de la democracia”

El presidente estadounidense y probable candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, ha afirmado este viernes que no permitirá que su principal rival, el republicano Donald Trump “nos desvíe de la democracia”.

"Me niego a creer que en 2024, nosotros, los estadounidenses, elegiremos desviarnos de lo que nos ha hecho la nación más grande de la historia del mundo: libertad", ha afirmado Trump durante un acto en Pensilvania. "La democracia sigue siendo nuestra causa sagrada y no hay ningún país en el mundo mejor posicionado para liderar al mundo que Estados Unidos", ha remachado.

Para Biden, “la elección está clara: la campaña de Donald Trump trata de él mismo, no de Estados Unidos, no de vosotros”. “La campaña de Donald Trump está obsesionada con el pasado, no con el futuro. Quiere sacrificar nuestra democracia, llegar al poder”, ha resaltado.